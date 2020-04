Die Sparkasse Germersheim-Kandel wird zum 1. Juli dieses Jahres ihr Filialnetz ausdünnen. Geschlossen werden die neun Standorte in Freckenfeld, Hördt, Schwegenheim, Kuhardt, Minfeld, Steinweiler, Hatzenbühl, Neupotz und (Alt-)Wörth sowie der Selbstbedienungsbereich in Weingarten. Aufgrund der höheren Kundenfrequenz bleiben die Selbstbedienungsbereiche in Schwegenheim, Hatzenbühl und (Alt-)Wörth noch etwas länger erhalten. Darüber informierte Sparkassenchef Siegmar Müller bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag. Es sei noch unklar, ob und wann die coronabedingt bereits geschlossenen Filialen noch einmal öffnen. 17 sollen erhalten bleiben, die acht Beratungscenter darunter seien derzeit noch geöffnet. Die frei werdenden Immobilien sollen umgenutzt oder verkauft werden.

Digitalisierung wird vorangetrieben

Grund für den Ende März einstimmig beschlossenen Schritt ist laut Müller vor allem das veränderte Verhalten der Kunden, die zunehmend online auf die Angebote des Instituts zugriffen und flexible elektronische Bezahlformen bevorzugten. Die Coronakrise werde diesen seit Jahren andauernden Trend vermutlich noch forcieren. So werde die Sparkasse die durch die Filialschließungen erzielten Ersparnisse in den Ausbau ihrer digitalen Angebote, ihrer Beratungsqualität und der verbleibenden Standorte investieren.

Bilanzsumme wächst weiter

Alles in allem sei das Jahr 2019 erfreulich verlaufen, was sich auch in der auf 1,980 Milliarden Euro (2018: 1,878 Milliarden) gestiegenen Bilanzsumme widerspiegele. Wenngleich dem Institut insbesondere die andauernde Niedrigzins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB ) weiterhin Probleme bereite.

Entscheidung zu möglicher Fusion im Sommer

Die Gespräche mit der Sparkasse Südliche Weinstraße über eine mögliche Fusion seien noch nicht abgeschlossen. Eine Entscheidung soll laut Müller im Sommer getroffen werden.

Ein Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2020 ist vor dem Hintergrund der Corona-Krise und deren Auswirkungen aufs Wirtschaftsleben schwierig, sagte Müller.