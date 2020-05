Nach den Lockerungen der Corona-Vorschriften wird die Sparkasse Germersheim-Kandel einige der derzeit geschlossenen Geschäftsstellen sukzessive wieder öffnen.

Ab Montag, 11. Mai, werden die Geschäftsstellen in Maximiliansau, Rheinzabern und Sondernheim wieder für den Kundenverkehr (Beratung und Service) geöffnet. Um die Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten, gelten in den Filialen Abstands- und Hygieneregeln. Sämtliche geöffnete Geschäftsstellen sind im Service- und Beratungsbereich mit Plexiglasscheiben und zusätzlichen Desinfektionsmitteln ausgestatten. Die Sparkasse bittet Kunden, in den Räumen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten.

Die Versorgung mit Bargeld ist in den Selbstbedienungsbereichen aller Geschäftsstellen möglich.

Folgende BeratungsCenter und Filialen sind ab dem 11. Mai 2020 für den Kundenverkehr (Service und Beratung) geöffnet: