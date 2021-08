„Die lange Ära der Sparkasse in Schwegenheim ist zu Ende“ – so hat Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) die Antwort der Sparkasse Südpfalz auf einen Brief, den er dem Geldinstitut geschrieben hatte, im Ortsgemeinderat kommentiert.

Die Geschäftsstelle der Sparkasse in der Schwegenheimer Hauptstraße war im vergangenen Jahr im Zuge der Corona-Beschränkungen geschlossen worden. Im April wurde dann bekannt, dass sie zum 1. Juli ganz aufgegeben wird. Allerdings blieb der Selbstbedienungsbereich noch sechs Monate geöffnet. Mit seinem Brief wollte der Ortsbürgermeister die Sparkasse überzeugen, den Schwegenheimern wenigstens einen Geldautomat zu lassen.

Doch die Sparkasse machte in ihrer Antwort unmissverständlich klar: Infrastruktur sei nur dort sinnvoll, wo sie auch genutzt werde. „Leider ist das in Schwegenheim, zumindest was die Nutzung eines Geldautomaten und Kontoauszugdruckers betrifft, nicht mehr der Fall.“ Lutzkes Angebot, den Sparkassen-Briefkasten zu leeren und die Post zur Filiale nach Lingenfeld zu bringen, sei zwar lobenswert, aber nicht mit dem Datenschutz vereinbar.