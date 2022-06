Herausfordernd war die Spargelsaison 2022 für die Anbauer in der Region. Trotz guter Wetterbedingungen, ausreichend Erntehelfern und besten Qualitäten kam es bereits zu Beginn der Saison durch die verhaltende Nachfrage zu stark fallenden Preisen, die sich bis zum Saisonende hin kaum erholen konnten. Das bilanziert der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer mit Sitz in Bruchsal nun. Gerade im Handel und Großhandel seien die Erzeugerpreise nicht zufriedenstellend gewesen. Nur in der Gastronomie und in der Direktvermarktung konnten die Betriebe gute Preise erzielen. Mit Blick auf die kommende Saison fordert der Verband eine Entlastung der Betriebe durch geringere Bürokratie und das Einfrieren des Mindestlohns auf 12 Euro. Die Verbraucher hätten seltener und weniger Spargel gekauft als in den Jahren zuvor. Erst um Pfingsten herum habe sich die Situation etwas entspannt und es sei wieder mehr Normalität beim Einkaufsverhalten eingetreten. Dennoch wurden aufgrund der geringen Nachfrage viele Spargelanlagen im Mai aus der Ernte genommen.