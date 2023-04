Die Aufsichtsbehörde kritisiert den Kreishaushaltsplan und genehmigt ihn nicht. Daraufhin wird schnell nachgebessert. Tatsächlich gespart wird damit aber kein einziger Euro.

Obwohl der Kreishaushalt für das laufende Jahr fast ausgeglichen kalkuliert war, hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes Rechtsbedenken erhoben und das Zahlenwerk bis heute nicht genehmigt. Damit habe man angesichts des relativ geringen Fehlbetrags von 82.000 Euro nicht gerechnet, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) in der jüngsten Kreistagssitzung.

Allerdings habe man der Forderung der ADD, die Kreisumlage zu erhöhen, nicht folgen wollen. Daher habe man der Kreisverwaltung aufgegeben, einen Betrag von 750.000 Euro einzusparen. Das ist in drei Teilhaushalten mit je 250.000 Euro gelungen. Tatsächlich gespart wird jedoch nicht. Die Ausgaben werden vielmehr verschoben.

Offene Stellen wegen Fachkräftemangel

Bei der Jugendhilfe geht es zum Beispiel um den Rahmentarif für Kita-Kräfte, der noch nicht abgeschlossen ist; die erhöhten Personalkosten werden in den Haushalt 2024 geschoben. Bei den „sozialen Hilfen“ war ein Anstieg von 14 Prozent wegen der Einführung des Tariflohns für Beschäftigte in der Pflege geplant. Da die Einrichtungen aber nur nach und nach in die Neuverhandlungen mit der Pflegeversicherung gehen und dies einige Zeit benötigt, könne man auch mit einem gekürzten Ansatz arbeiten. Und bei der Personalplanung wurde einberechnet, dass aufgrund des Fachkräftemangels Stellen wohl nicht besetzt werden oder neues Personal erst zur Jahreshälfte kommt. Der Kreistag stimmte den Änderungen zu.

Die Einsparungen wirken sich im Ergebnishaushalt aufgrund des bisherigen Minus’ von zirka 82.000 Euro mit einem Plus von rund 668.000 Euro aus. Die freie Finanzspitze beläuft sich nun auf zirka 182.000 Euro, das Eigenkapital verbessert sich von minus 697.800 Euro auf plus 52.200 Euro.