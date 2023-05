Der Biergarten und das Restaurant von der Familie von Pierre Lenhard auf der ehemaligen Straußenfarm öffnet. Das teilt der Gastronom und Musiker jetzt mit. Am Samstag, 6. Mai, wird es der Familie zufolge richtig pfälzisch, es soll gegessen, getrunken und gefeiert werden, ab 14 Uhr mit Live-Musik. Am Sonntag wird es am Eröffnungswochenende bereits ab 13 Uhr Musik geben, zudem können Kinder auf den Ponys der Familie reiten. Das Lokal soll laut Lenhard das volle Programm an Pfälzer und gut bürgerlichem Essen bieten. Vegetarisches komme auch nicht zu kurz.