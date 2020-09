Dreißig große Tafeln geben Antworten auf viele Fragen rund um die Orgel in der Kandeler St. Georgskirche. Die Orgel wurde, wie mehrfach berichtet, vor drei Wochen wieder in Dienst genommen, nachdem sie für rund 415 000 Euro von der Firma Koenig im elsässischen Sarre-Union restauriert worden war. Die „Stiehr-Orgel“ ist die einzige ihrer Art, die in Deutschland erklingt.

Für den Arbeitskreis Geschichte an der Volkshochschule Kandel war dieses Vorhaben Grund genug für ein begleitendes Projekt. Dessen Ergebnisse werden jetzt am „Tag des Denkmals“, Sonntag, 6. September ab 14 Uhr zu jeder vollen Stunde präsentiert.

Weitere Gelegenheit, sich mit den Wandtafeln zu beschäftigen, gibt es am darauffolgenden Sonntag, 13. September und bei Terminen nach Bedarf. „Wie funktioniert eine Orgel?“ oder „Woher weht der Wind für die Pfeifen?“ sind nur zwei Beispiele der Fragen, denen die Forscher nachgegangen sind. Man erfährt aber auch Wissenswertes über „Manual und Pedale“, „Pfeifen und Tasten“ und darüber, was die „Stiehr-Orgel“ in Kandel so einmalig und wertvoll macht.