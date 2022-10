„Heiter im Herbst“ verspricht der Kulturabend der Stadtbücherei Hagenbach am Freitag, 14. Oktober, zu werden. Es werden Geschichten und Erlebnisse erzählt, nicht aus Büchern stammend, sondern von Miriam Kühnel vom Trio „Miri in the Green“ als lebensfrohe Songs für Herz und Verstand, mit Gefühl und Haltung vorgetragen. Darunter ihre französischen Chansons, vom Akkordeon begleitet, zur besonderen Begeisterung ihrer Zuhörer. Zu Gast ist Barbara Schleicher Rothmund, die Bürgerbeauftragte des Landes. Als begeisterte Leserin wird sie eine Geschichte lesen/erzählen und anschließend auch zu „wahren Geschichten aus dem Leben“ überleiten, zu interessanten Fällen ihres Tätigkeitsbereiches. Feine Weine und leckere Bissen sorgen für gemütliche Plauderstimmung zwischendurch.

Info

Kulturabend, 14. Oktober, ab 19 Uhr, Kulturzentrum Foyer, Hagenbach, Am Stadtrand 1a. Eintrittskarten zu 6 Euro bei Metzgerei Kropp und in der Stadtbücherei; Telefon 07273 919607 oder Mail: stadtbuecherei@hagenbach.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 7 Euro.