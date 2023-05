Der Kreisverband des Sozialverbandes Deutschland hat einen neuen Vorstand gewählt. Thorsten Greiner bleibt Vorsitzender. Bei der Tagung in Rülzheim wurden längjährige Vorstandsmitglieder verabschiedet. Christel Hust war 24 Jahre lang Sprecherin der Frauen, Karl Jung 36 Jahre Beisitzer. Die Mitglieder wählten elf Delegierte für die Landesverbandstagung, die am 15. Juli in Kaiserslautern stattfindet.

Der Kreisverband Germersheim zählt derzeit 1465 Mitglieder. Davon entfallen auf die Ortsverbände Hördt 76 Mitglieder, Rülzheim 1243 Mitglieder, Steinweiler 68 Mitglieder und Wörth 78 Mitglieder.

Neuwahlen

Kreisvorsitzender: Thorsten Greiner; Zweite Vorsitzende: Silvia Fuhr und Eduard Lachnit; Schatzmeisterin: Jutta Jung; Schriftführer: Thorsten Greiner; Sprecherin der Frauen: Sonja Kammerer; Beisitzer: Richard Dörzapf (Sozialberatung), Gerhard Hoffman, Björn Hoser, Ursula Klöffer, Werner Nenning, Herbert Ößwein, Norbert Weber; Revisor: Harry Ficks, Bruno Stephan, Bruno Trauth