Dank einer großzügigen Spende an das Tagesbegegnungszentrum St. Elisabeth der Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim konnten zwei der drei Autos des Fahrdienstes foliert werden. Die Kosten für die auffällige Folierung in den Farben des Tagesbegegnungszentrums übernahm die Familie des 2022 verstorbenen Gründungsmitglieds und Verwaltungsausschussmitglieds der Sozialstation, Horst Grentzer. „Wir sind der Familie Grentzer sehr dankbar für die großzügige Unterstützung und ihre Verbundenheit zu unserem Haus“, betonten Geschäftsführerin Sarah Geppert und Gabriele Laudenbach, Leiterin des Tagesbegegnungszentrums.

Den eigenen Fahrdienst gibt es seit Mai 2023. Drei Autos und sieben Fahrerinnen und Fahrer stehen dafür zur Verfügung. Fast alle Gäste nehmen den Service in Anspruch. Für das Tagesbegegnungszentrum in Bellheim, das am 1. Januar 2025 eröffnet werden soll, wird der Fahrdienst erweitert. Schon jetzt können sich Interessierte als Fahrerin oder Fahrer unter Tel. 07272 919177 bewerben.