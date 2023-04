Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt ein neues Angebot für Leseratten in Rülzheim: Die Sozialstation Rülzheim, Bellheim, Jockgrim hat eine alte Telefonzelle in einen offenen Bücherschrank umfunktioniert, der vor dem Gebäude der Einrichtung in der Kuhardter Straße steht und in dem sich Bürger künftig nach dem Motto „Hol eins, bring eins, lies eins“ bedienen können.

Das Konzept der offenen Bücherschränke gibt es schon seit Jahren vor allem in größeren Städten, wo sich Leseratten rund um die Uhr wie in einer