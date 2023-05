Ohne Helden des Alltags geht es nicht. Das zeigen zum Beispiel die ehrenamtlich Engagierten bei der Feuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk. Schon Kindergartenkinder sollten lernen, dass nicht alles selbstverständlich ist und Gutes oftmals nur daraus entsteht, dass sich Menschen bereit sind, sich selbst zum Wohl Anderer in unserer Gesellschaft einzubringen, sagt Volker Haag vom Förderverein der Kita Hasenspiel in Bellheim. Die Überlegung war also, Menschen, Firmen, Organisationen und Vereinen, die sich in besonderem Maße sozial engagieren, eine Auszeichnung als Dankeschön und Anerkennung ihrer Arbeit zuteil werden zu lassen. Es entstand die Idee: „Lasst uns Engeln des Alltags Engelsflügel verleihen.“

Auf dem Frühlingsfest wurden nun zum ersten Mal zwei Preisträger von den Kita-Engelsboten der Kita Hasenspiel ausgezeichnet. Die erste Verleihung von Engelsflügeln ging an Klemens Sauer, der sich „mit großem Einsatz und viel Herzblut“ als Kita-Naturbotschafter beim Nabu für das Wissen und Verständnis um die Erhaltung der Natur und der Artenvielfalt einsetzt. Die zweite Verleihung von Engelsflügeln ging an A&T-Computer Bellheim. Hier engagieren sich die Mitarbeiter mit viel Herzblut unter anderem für den Verein Kids & Dogs Kenia So konnten sie einer Schule für Straßenkinder in Kenia schon mehrere gebrauchte, aufbereitete Notebooks zur Verfügung stellen und haben einem Kindergarten in einem Dorf den Kauf von neuen Mobiliar ermöglicht.

Haag wünscht sich nun eine Kontinuität. „Wir freuen uns über Ideen aus der Bevölkerung.“ Er hofft, dass die Kita nun regelmäßig Ehrenamtlichen Flügel verleihen kann und die Aktion vielleicht auch andere Einrichtungen inspiriert.

