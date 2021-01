Mit Spenden von Schaidter Bürgern und Geschäftsleuten in der Weihnachtszeit werden 18 soziale Projekte und Menschen unterstützt. Die Spendenbereitschaft hat Corona nicht getrübt.

Weihnachtsfeiern mussten zwar ausfallen, aber das soziale Engagement sollte darunter nicht leiden, sagten sich verschiedene Organisationen, darunter der Freundeskreis Schaidter Bürger und der Kulturring. Deshalb riefen sie in der vorweihnachtlichen Zeit die Bürger zu Spenden auf. An der Wiegehalle wurde ein Kasten aufgehängt, und auch kräftig „befüllt“. Wie Ortsvorsteher Kurt Geörger und der Vorsitzende von Heimatverein und Kulturring, Thomas Kirschenmann, jetzt feststellten, war die Unterstützung nicht geringer als in den vorangegangenen Jahren. Ein mittlerer vierstelliger Betrag kam zusammen, auch gab es Einkaufsgutscheine von Schaidter Geschäften. Damit können etwa 18 soziale Projekte und Menschen im Ort unterstützt werden.

Auch ohne die zahlreichen Veranstaltungen, die in „normalen“ Jahren das Dorfleben prägen, hätten die Bürger gezeigt, dass sie ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden, so Geörger und Kirschenmann. Ortsvorsteher, Freundeskreis und Kulturring bedanken sich und wollen die seit etwa acht Jahren eingeführte Aktion auch 2021 wieder durchführen.