Gerüchte verbreiten sich in sozialen Medien wie ein Lauffeuer. Der Hatzenbühler Spaß uff de Gass ist ein Beispiel.

War die Fahrt durch den Ort am Fasnachtssonntag ein Umzug, der angemeldet werden musste? So genau weiß das keiner – oder will es keiner wissen. Teilnehmer und Zaungäste hatten ihren Spaß. Dabei sollte man es belassen. Respektieren muss man aber auch Kritik von Menschen, die die aufgedrehten Bässe stören. Es geht nicht, dass Leute vorschnell angegangen und öffentlich an den Pranger gestellt werden. In sozialen Medien passiert das in allen möglichen Kontexten leider immer wieder.

Verdächtigungen und Halbwahrheiten nehmen auf Facebook & Co. schnell Fahrt auf. So wohl auch das Gerücht, dass die Teilnehmer des kleinen Zugs Geldbußen erwarten. Kaum hat der Zug sich aufgelöst, gibt es einen Spendenaufruf im Netz, um mögliche Strafen abzufedern. Das ist gut gemeint, aber voreilig. Denn Geldauflagen gibt es bislang keine. Anders als einige Kommentatoren im Netz haben die Polizisten an diesem Abend besonnen und wohlwollend reagiert.