Der SPD-Ortsverein Minfeld feiert am kommenden Sonntag, 10. Juli, sein 75-jähriges Bestehen. Ab 11.30 Uhr wird in der Mundohalle ein Feierprogramm geboten: Der Musikverein Minfeld spielt auf, die Stammtisch-Musiker aus Wutöschingen ebenfalls, und die Solistin Michelle Sitko ist erstmals in Minfeld zu hören. rwartet wird zudem der früherer Ministerpräsident Kurt Beck.