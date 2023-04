Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Thema „Jugend“ nahm auf Antrag der SPD in der Sitzung des Gemeinderates Lustadt am Donnerstag breiten Raum ein. Ein Punkt war die Einstellung eines Sozialarbeiters, was nach längerer Diskussion aber auf die nächste Sitzung vertagt wurde.

Aus Sicht der SPD muss ein Raum für die älteren Jugendlichen geschaffen werden, wo sie sich treffen können, wo sie akzeptiert werden, ohne Konflikte mit der Nachbarschaft. „Wir