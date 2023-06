Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die geplante Neuorganisation der Forstreviere in der Vorderpfalz stößt in Schwegenheim auf große Vorbehalte. Der Ortsgemeinderat hat das Projekt nun einstimmig abgelehnt. Damit wollen die Kommunalpolitiker vor allem ein Signal an die Landesregierung senden.

Die Umstrukturierung der Forstreviere hat vor allem personelle Gründe, wie Forstamtsleiterin Monika Bub im Schwegenheimer Ortsgemeinderat erläuterte. Es gebe derzeit in ihrem Bereich drei