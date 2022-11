HAGENBACH. Der Personalmangel und Kostendruck in Bäckereien macht sich auch in der Stadt Hagenbach bemerkbar. Erst kürzlich musste der Bäcker Minzbrück in der Rheinstraße schließen. Ab dem kommenden Wochenende gibt es nun ein zusätzliches Angebot.

Bereits seit einigen Monaten gibt es zumindest sonntagmorgens noch einen Anbieter im Ort. Stadtbürgermeister Christian Hutter erreichten zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung, dass dort der Andrang zu groß sei. Die Stadtspitze hat daraufhin Bemühungen gestartet, um am Sonntagmorgen die hohe Nachfrage, verbunden mit langen Wartezeiten, etwas zu entzerren.

Die Gespräche mit mehreren Anbietern fruchteten nun. Ab kommenden Sonntag, 20. November steht auf dem Festplatz von 7.30 bis 11 Uhr der mobile Händler „Pfälzer Brotbuwe“. Das Team um Oliver Schwab bewirtschaftet auch den monatlichen Ludwigsmarkt. Neben frischen Brötchen gibt es Kuchen und süße Stückchen. Zunächst soll es eine Testphase bis Jahresende geben. Jeder Kunde erhält in den ersten Wochen ein Gratisteilchen.

„Es ist ein zusätzliches Angebot, um der Nachfrage gerecht zu werden. Unsere Bürgerinnen und Bürger könnten mit kürzeren Wartezeiten etwas entspannter in den Sonntag starten“, kündigt Christian Hutter an.