Bereits Anfang August war in der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Sondernheim eingebrochen und eines von drei Sonnensegeln, die sich im Außenbereich der Kita befanden, gestohlen worden. Kurze Zeit später ereignete sich ein ähnlicher Einbruchdiebstahl in einer Germersheimer Kindertagesstätte.

„Unverfroren“, nennt Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) den dreisten Diebstahl eines weiteren Sonnensegels im Stadtgebiet, der sich um den 8. August herum ereignet haben muss. Dieses Mal ist die Germersheimer Kindertagesstätte „St. Jakobus“ betroffen. Bei einer routinemäßigen Ortsbegehung während der Sommerpause der Kita „St. Jakobus“ war die Straftat, deren genauer Zeitpunkt sich nicht feststellen lässt, am 12. August entdeckt worden. Schaile: „Für mich ist eine solche Tat überhaupt nicht nachvollziehbar, sie stellt sich für mich genauso irrational dar wie die in der Hexennacht 2021 in unserer Stadt vorgenommene Baumverstümmelung. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Einbruchdiebstahl geben können. Wer etwas beobachtet haben sollte, soll die Polizei informieren.

Solch dreisten Dieben muss das Handwerk gelegt werden, sonst ist zu befürchten, dass sie weitermachen wie bisher“, so das Germersheimer Stadtoberhaupt verärgert. „Auch wenn der Sommer jetzt zu Ende geht, die Intensität der Spätsommer- und Herbstsonne ist nicht zu unterschätzen, und so werden wir das gestohlene Sonnensegel zeitnah ersetzen“, verspricht Schaile.