Warum Südpfälzerinnen wegen der Gewerkschaftsforderung nach Sonnenschutz für Bauarbeiter demnächst auf die Straße gehen könnten.

Es ist schon einige Jahre her, als die Werbung eines namhaften Softdrink-Herstellers über die deutschen Mattscheiben flimmerte. Da standen auf der Baustelle gut gebaute sonnengebräunte Männer im ärmellosen Unterhemd (Feinripp), die beim Anheben einer Flasche mit brauner Brause die Muskeln spielen und sich das Getränk schmecken ließen – verfolgt von den bewundernden Blicken von Frauen. Damit könnte nun bald auch in der Wirklichkeit Schluss sein, sofern es solche Szenen überhaupt gibt.

Bauarbeiter ist ein Knochenjob, entsprechend hart sind die Kerle, die ihn ausüben. Doch die Einstrahlung der Sonne wird seit Jahren immer heftiger, und die IG Bau warnt in einer Pressemitteilung zurecht davor, „die Sonne auf die leichte Schulter zu nehmen“. – Wie auch? Berechnungen zufolge bringt der Stern 1,9891 Quadrilliarden Tonnen auf die Waage, wenn es eine solche mit der Kapazität überhaupt gibt. Vom Faktor Hitze ganz zu schweigen (6000 Grad sollen es an der Oberfläche sein, 15 Millionen Grad im Inneren). – Deshalb sollen die Bauarbeiter, Fassadenreiniger sowie Garten- und Landschaftsbauer im Landkreis Germersheim, aber nicht nur hier, „keine Sonnen-Kompromisse“ machen. „Wer unter freiem Himmel arbeitet, hat ein enormes UV-Risiko“, weiß die Gewerkschaft. Und nicht nur das: „Gefährlich ist längst nicht nur der akute Sonnenbrand. Die Haut vergisst nichts. Sie sammelt die Sonnenstunden – Jahr für Jahr: Die ständige Einstrahlung lässt die Haut früher altern und kann zu Hautkrebs führen.“

„All you can schmier“

Das soll nicht sein. Deshalb werden die Arbeitgeber zu Folgendem aufgefordert: Sie sollen eine kostenlose „Sonnenmilch-Flatrate“ für ihre „Draußen-Jobber“ einführen. Ein „all you can schmier“ sozusagen. Gleichfalls soll Wasser kostenlos vom Chef angeboten werden (all you can schluck). Wichtig ist der Gewerkschaft dabei: „Das ist kein Goodie, kein freiwilliger Service vom Betrieb. Nein, Durstlöschen ist Sache vom Chef. Genauso wie der Schutz vor intensiver Sonne.“

Was mit der Handdesinfektion in der Corona-Pandemie geklappt hat, muss jetzt auch beim Sonnenschutz am „Open-Air-Arbeitsplatz“ zu schaffen sein, meinen die Arbeitnehmer-Vertreter. Folglich sollen aus Desinfektionsmittel-Spendern Sonnenmilch-Spender werden. Und zwar auf allen Baustellen beziehungsweise überall da, wo unter praller Sonne gearbeitet wird. Also Gratis-Sonnencreme für alle, ob aus der Tube, aus der Flasche oder eben aus dem Spender. „Das ist gut investiertes Geld der Unternehmen in den Arbeitsschutz“, wird eine Gewerkschaftsfunktionärin zitiert. Sie verweist auf die Niederlande, die ihrer Ansicht nach Vorbild beim Umrüsten der Spender von Desinfektions- auf Sonnenschutzmittel sind. Angeblich gibt es dort in diesem Sommer an öffentlichen Plätzen bereits kostenlose Sonnencreme aus umfunktionierten Desinfektionsmittel-Spendern.

Vollschutz unter praller Sonne

Die Handlungsanregung, wer sich wie schützen soll, liefert die IG Bau gleich mit: „Gerade wer einen hellen Hauttyp hat, sollte zu einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30, besser aber 50 greifen. Auch regelmäßiges Wassertrinken ist ein Muss. Sonnenmilch und Wasserflasche gehören genauso zum Job wie Mörtel und Maurerkelle.“ Heikel werde es beim draußen schaffen vor allem in der Mittagszeit. Deshalb sollte zwischen 12 und 14 Uhr der Großteil der Arbeiten in den Schatten verlegt werden. Dann sei maximaler Schutz angesagt. Besondere Vorsicht walten lassen soll man bei Arbeiten zwischen 11 und 16 Uhr. Wichtig dabei: möglichst viele Teile des Körpers mit Kleidung bedecken und am Helm einen Nackenschutz befestigen. „Eine Kleinigkeit, die aber viel bringt“, laut IG Bau.

Also wenn diese Wünsche der Gewerkschaft Wirklichkeit werden ... Arme Südpfälzerinnen!

