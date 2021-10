Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ein 76-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-jähriger Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz. Dabei wurde offenbar seine Sicht durch Sonneneinstrahlung stark eingeschränkt. Der in Gegenrichtung fahrende Radfahrer fuhr zunächst in der Fahrbahnmitte und versuchte noch dem Fahrzeug auszuweichen. Dabei blieb der 76-jährige Zweiradfahrer am Pkw hängen und stürzte, wobei er schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen davontrug.