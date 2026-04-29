Milliarden Euro fließen in die Landkreise, Städte und Kommunen. In der VG Jockgrim sollen zwei Drittel davon an die Ortsgemeinden gehen.

110 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes sollen in den Landkreis Germersheim fließen. Es kann unter anderem in Bildung, Digitalisierung, Bevölkerungs- oder Klimaschutz, Gebäudesanierungen und in vielfältige andere Infrastruktur-Projekte investiert werden. Die Verbandsgemeinde Jockgrim rechnet mit einem Budget von rund 9,5 Millionen Euro. Der Rat hat bereits mögliche Verteilschlüssel diskutiert. Die Wortbeiträge waren eindeutig: Der Großteil soll in Projekte in den einzelnen Dörfern fließen. Man können mit diesem Geld Dinge angehen, die bisher nicht möglich waren oder aufgrund der Haushaltslage nicht genehmigt wurden. Konkret nach der Abstimmung heißt das: Zwei Drittel sollen an die Ortsgemeinden gehen, ein Drittel bei der Verbandsgemeinde bleiben. Die Verwaltung hatte indes das gegenteilige Verteilverhältnis vorgeschlagen. Der VG-Anteil soll in den Neubau des Feuerwehrhauses Jockgrim fließen.