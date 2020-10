Rund 1,4 Millionen Euro Sonderprämie für Beschäftigte in der Altenpflege wurden in der Südpfalz ausbezahlt. „Diese Sonderleistung ist eine zusätzliche finanzielle Anerkennung und Wertschätzung für die Leistungen, Herausforderungen und Risiken, welche die Pflegekräfte während der Corona-Pandemie zu schultern haben“, betont der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Gesundheit und südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU). Die einmalige steuer- und sozialabgabenfreie Corona-Prämie in Höhe von bis zu 1000 Euro aus Bundesmitteln erhalten alle Beschäftigten, die in Pflegeeinrichtungen in der Altenpflege im Jahr 2020 tätig sind. Bis zu insgesamt 1500 Euro Bonus seien zusätzlich durch Länder-Zuschüsse möglich, so Gebhart.

Im Landkreis Südliche Weinstraße hat die Pflegekasse BKK Pfalz, die sich im Auftrag der Pflegeversicherung um die Transaktion der Bundesgelder kümmert, bislang 168.158,43 Euro für die ambulante und 278.467,96 Euro für die stationäre Pflege ausbezahlt. Im Landkreis Germersheim 197.071,34 Euro bzw. 381.754,73 Euro. Und in der Stadt Landau flossen 234.453,09 Euro für ambulante bzw. 146.788,79 Euro für stationäre Kräfte.

Im Wege des Krankenhauszukunftgesetzes, dass am 18. September vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde, erhalten diese Pflegekräfte nun ebenfalls eine Prämie von bis zu 1000 Euro. Hierfür werden den Krankenhäusern laut Gebhart 100 Millionen Euro bereitgestellt.