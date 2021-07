Nachdem das Land Rheinland-Pfalz die Freigabe für Sondertermine unabhängig von Impfstoff-Typ und Wohnort erteilt hat, startet das Impfzentrum Wörth am Donnerstag, 22. Juli, 8 bis 14.30 Uhr, eine Sonderimpfaktion. Insgesamt 600 Dosen des Impfstoffs von „BioNTech“ stehen dafür zur Verfügung und werden nach Mitteilung der Kreisverwaltung an alle Interessierte ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz verimpft.

Interessierte können ohne Anmeldung ins Impfzentrum Wörth, Mobilstraße, nach Wörth kommen. Mitzubringen sind (Personal-)Ausweis und Impfpass, hilfreich wäre auch die Versichertenkarte der Krankenkasse. Weitere Sonderimpftermine zu einem späteren Zeitpunkt sind angedacht. „Das anerkannt beste Mittel zur Erhöhung des Schutzes vor Corona ist das Impfen. Damit schützen Sie sich und alle anderen. Deshalb nutzen Sie bitte diese Möglichkeit“, appelliert Landrat Fritz Brechtel.