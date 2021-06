Die Deutsche Glasfaser auch in Rülzheim flächendeckend eine schnelle Internetverbindung durch den kostenfreien Einbau von Glasfaserkabeln anbieten. Damit es dazu kommt, müssen 40 Prozent der Haushalte einen Vorvertrag abschließen. Am Montag, 21. Juni, beginnt eine bis 4. Juli dauernde Sonderaktion, bei der es einen Frühbucherrabatt und einen 20-Euro-Einkaufsgutschein für Edeka Fitterer gibt. Am Montag, 5. Juli, startet dann die Nachfragebündelung. „Die Rülzheimer Gewerbetreibenden unterstützen den Glasfaserausbau für Rülzheim, um den Wirtschaftsstandort fit für die Zukunft zu machen“, so der erste Ortsbeigeordnete Michael Braun. Er hoffe sehr, dass möglichst viele von diesem Angebot Gebrauch machen. Bürgermeister Matthias Schardt begrüßt die Aktion ebenfalls. Rülzheim verfüge bereits über eine schnellere Internetstruktur als die anderen drei Gemeinden der Verbandsgemeinde. Die Herausforderung, die geforderten vierzig Prozent zu erreichen, sei damit deutlich größer, denn die flächendeckende Versorgung mit ultraschnellem Internet sei ein wesentlicher Standortfaktor für die Zukunft. „Wir freuen uns daher über alles, was uns hilft, dieses Ziel zu erreichen.“

Info

Anmeldung für Frühbucherrabatt unter www.deutsche-glasfaser.de/netzausbau/gebiete/ruelzheim/.