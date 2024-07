Der Promillekönig hatte diese Woche im nördlichen Landkreis Germersheim einen Unfall – ohne Verletzte.

Die Nächte sind lau, der Sommer ist endlich – zumindest bis Samstagabend – bei uns angekommen. Und mit dem Sommer und den warmen Temperaturen kommt der Durst. Nicht nur wegen der steigenden Temperaturen, sondern auch wegen der geselligen Zusammenkünfte bis in die späte Nacht. Und dem Durst geben manche Zeitgenossen nicht nur in Maßen, sondern eher in Massen nach. Danach steigen sie auf ihr Fahrrad oder in ihr Auto und los geht es – mehr oder minder sicher. Dass es für sich selbst gefährlich sein kann, alkoholisiert ein Fahrzeug zu nutzen – und auch für andere Menschen – steht hier gar nicht zur Debatte.

Nun wird natürlich nicht nur an warmen Sommertagen und -abenden getrunken. Das zeigen die vielen Polizeimeldungen, die bei uns täglich im Posteingang landen. Und bei so mancher fragt man sich natürlich, was den- oder diejenige geritten hat. So kam ein 71-Jähriger im März zur Polizei, weil er eine Anzeige aufgeben wollte. Dumm nur, er kam mit dem Auto und die Polizisten rochen Atemalkohol. Wenn es auch nur 0,7 Promille waren, musste der Wagen stehenbleiben.

Etwas mehr Alkohol – nämlich 2,5 Promille – hatte eine 47-Jährige, die auf der B35 in Schlangenlinien fuhr und zuhause dann von der Polizei angetroffen wurde, nachdem ein anderer Verkehrsteilnehmer dies gemeldet hatte. Das war übrigens im Juni dieses Jahres. Und ein 34-jähriger Germersheimer fuhr Anfang Juli an einem Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Klosterstraße in Germersheim entlang, machte eine Vollbremsung, stürzte und verletzte sich am Ellenbogen. Er hatte einen Atemalkoholwert von knapp 3,8 Promille. „Da der Radfahrer nicht mehr wegefähig war, wurde er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen“, hieß es damals im Polizeibericht.

Der aufmerksame Leser bemerkt, mit steigenden Temperaturen erhöht sich der Atemalkoholgehalt der Verkehrsteilnehmer. Und der gipfelte Mittwoch bei dem 37-jährigen Autofahrer aus dem badischen Nachbarland, der mit seinem Auto eine Verkehrsinsel in Sondernheim überfuhr, dabei ein Schild und sein Auto erheblich beschädigte. Er ist derzeit der Promillekönig der Germersheimer Polizei. Schließlich hatte er 4,05 Promille Atemalkohol. Auch besteht der Verdacht, dass er Betäubungsmittel eingeworfen hatte. Die Blutprobe wird es zeigen. Und mit Alkoholwerten von 3,8 und 4,0 gehört man zu den Zeitgenossen, die nicht nur einmal zu tief in die Flasche geschaut haben, sondern das öfters machen.

13 Mal hat die Polizei Germersheim in diesem Jahr übrigens Trunkenheitsfahrten verhindert, indem sie Fahrzeugschlüssel bis zur Ausnüchterung der Fahrer an sich nahm. Da Alkohol, Drogen und zu schnelles Fahren zu den Unfallursachen gehören, die mit erheblichen Verletzungen einhergehen, sollte man genau überlegen, ob man noch selbst fahren kann. Dennoch, genießen Sie den Sommer – wenn er mal da ist – und stoßen darauf an, aber lassen bitte dann ihr Fahrzeug stehen.

Ein schönes Wochenende wünscht

Ralf Wittenmeier.