Seine Sommertour durch die Südpfalz startet der Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler (SPD) am heutigen Montag. Den Auftakt macht an diesem Tag ein gemeinsamer Ortsrundgang mit dem Landtagsabgeordneten und Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) durch Lingenfeld. Vor Ort informiert sich der Abgeordnete über aktuelle Projekte, Vorhaben und Herausforderungen der Gemeinde. Los geht es um 11 Uhr, Startpunkt ist vor dem Lingenfelder Rathaus. Alle Bürgerinnen und Bürger seien eingeladen, mit Thomas Hitschler und Markus Kropfreiter ins Gespräch zu kommen, heißt es. Anschließend stehen beide Abgeordnete ab 12 Uhr mit einer Bürgersprechstunde im Rathaus der Ortsgemeinde für Anliegen und Fragen zur Bundes- und Landespolitik sowie zum Wahlkreis zur Verfügung. Termine werden nur nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 06341 9871450 oder per E-Mail an thomas.hitschler@bundestag.de vergeben.