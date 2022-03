Der für Sonntag, 27. März, geplante Sommertagsumzug in Sondernheim wird um eine Woche verschoben. Das teilt Bürgermeister Marcus Schaile mit. Grund ist die Verlängerung der geltenden Corona-Verordnung des Landes. Nun wird der Sondernheimer Lätare-Umzug am Sonntag, 3. April, um 11 Uhr stattfinden. Am selben Tag wird auch der Germersheimer Sommertagsumzug durch die Straßen ziehen – jedoch nachmittags um 15 Uhr.