Der ewige Kampf zwischen Sommer und Winter mündet seit Generationen in einem Lätare-Umzug. Und schon 1914 ist dieser in der Festungsstadt an einem bestimmten Ort geendet.

Die Sommertagszüge, bei denen der Widerstreit zwischen Sommer und Winter, die Darstellung der Jahreszeiten und letztlich die nicht immer erfolgreiche „Verbrennung“ des Winters im Mittelpunkt stand, wurden lange Zeit traditionell am Sonntag „Lätare“, dem vierten der vorösterlichen Fastenzeit, veranstaltet.

Gut unterrichtet sind wir beispielsweise über die Situation in Germersheim im Jahr 1914, als sich in der Festungsstadt ein Komitee konstituiert hatte, das die Organisation eines Sommertagszuges wohl erstmals in die Hand nahm. Zur Pflege des Brauchtums hatte die Stadtverwaltung das Vorhaben mit einem ansehnlichen Zuschuss von 50 Mark gefördert. Die Bevölkerung honorierte die Bemühungen durch eine rege Teilnahme an den Festlichkeiten: Rund 800 Kinder beteiligten sich am Sommertagszug. Das damals in Germersheim erscheinende „Wochenblatt“ berichtete: „Sogar von auswärts war eine stattliche Zahl Fremde herbeigeeilt. Schon lange vor Aufstellung waren die Kinder im Stadthaushof erschienen, galt es doch, die Sommertagsbrezel in Empfang zu nehmen und sodann, nach Befestigung an die bekannte Sommertagsgabel, am Zuge selbst teilzunehmen“. Der von der Stadtkapelle und „Festreitern“ begleitete Zug endete damals mit einer Ansprache auf dem Kirchenplatz.

Frühlingsfest wird gefeiert

In den 50er Jahren wandelte sich das Bild – zumindest, was Germersheim anbelangt – etwas, denn im Zuge von Wirtschaftswunder, Modernisierung und beginnender Industrialisierung hatte man offenbar nur noch wenig Sinn für „alte Zöpfe“. So ist es nicht verwunderlich, dass der althergebrachte Sommertagszug ab Mitte der 50er Jahre in ein vom örtlichen Verkehrsverein organisiertes „Frühlingsfest“ integriert wurde und die selbstgebastelten Sommertagsstecken der Kinder in den farbenprächtigen Umzügen nur noch am Rand wahrgenommen wurden.

Neben den inhaltlichen Veränderungen, geprägt vom Bedürfnis der Zeit, Festlichkeiten, größer, bunter und attraktiver zu veranstalten, hatte man den Termin vom Sonntag Lätare weg auf Anfang Mai verlegt, in eine Jahreszeit also, in der das Verbrennen des Winters und die ehemals damit verbundenen Vorfreude auf den bevorstehenden Frühling aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit ohnehin kaum noch einen Sinn ergaben.

Besucher aus Karlsruhe

Bereits das Frühlingsfest des Jahres 1957 hatte für die damalige Zeit neue Maßstäbe gesetzt, denn sehr viele Gäste und Festbesucher aus den Nachbarorten, aus den badischen Gemeinden, ja selbst aus Karlsruhe, waren gekommen, um sich den aus zahlreichen Wagen und Teilnehmern bestehenden Festumzug anzuschauen. Ein Jahr später, am ersten Sonntag im Mai des Jahres 1958, säumten erneut wieder sehr viele Zuschauer die Straßen der Rheinstadt. Wie die RHEINPFALZ im Anschluss an den Sommertagszug meldete, bestand der Zweck des Festes damals darin, „den Mädchen und Buben einen Nachmittag zu schenken, an dem sie im Mittelpunkt des Ereignisses standen“. So bot sich dann auch ein „ebenso farbenfrohes wie lebendiges Bild von Verkleidungen, die an Originalität nicht entbehrten“. Die Symbole der erwachenden Natur, Tier- und Märchengestalten sowie eine Gruppe „Familienausflug“ waren in 16 Abteilungen auf ihrem Weg quer durch die Stadt zu bestaunen. Auf dem Messplatz (damals noch zwischen der Klosterstraße, der Stengelkaserne und der Straße An Fronte Karl gelegen) endete schließlich der Zug, um sich im Kreis zu formieren, da die Verbrennung des Winters unmittelbar als Schluss- und Höhepunkt bevorstand.

Über die Verteilung der Brezeln an die Kinder und den Ausklang des Sommertagszuges berichtete die RHEINPFALZ: „Die verteilten Brezeln schmeckten besser als die das Jahr über gekauften, ein Zeichen dafür, dass zum rechten Appetit die richtige Stimmung vorhanden sein muß. Am Vormittag und anschließend an den Sommertagszug hatte die Stadtkapelle mit ihren neu einstudierten Stücken jung und alt erfreut, ebenso wie eine Kükenverlosung regen Zuspruch fand.“