Einige Bürgermeister haben die Staffelübergabe nach der Kommunalwahl schnell hinter sich gebracht. Andere sind noch ein paar Wochen im Amt. Die schwerste Etappe haben alle noch vor sich.

In einigen Gemeinden ging nach der Wahl am 9. Juni alles ganz schnell: Die alten Bürgermeister (denken Sie die gegenderten Formen bitte mit) haben den neuen die Amtskette noch vor den Ferien um den Hals gehängt. Nachdem sie mit salbungsvollen Worten verabschiedet wurden, durften die Ortschefs a. D. in die für sie nie endende Sommerpause entfliehen: Beine hoch, ein seichter Groschenroman in der Hand, After-Work-Party.

Derweil können sich die Neuen im Amt in den Ferien ohne Hast reinschaffen, bevor der Politikzirkus im September wieder richtig losgeht: Beine hoch, das Kommunalbrevier in der Hand, vorglühen.

Während es sich die einen also schon in der Hängematte gemütlich machen, hängen die anderen noch zwischen den Stühlen: In manchen Dörfern ist die Staffelübergabe erst nach den Ferien. Ihre Nachfolger stehen in den Startlöchern, aber die scheidenden Bürgermeister (hier bitte nicht gendern, es sind allesamt Männer) sind noch nicht im Ziel. Sie müssen den Sommer über ihren Pflichten und Auftritten nachkommen. Da können sich ein paar Wochen wie Kaugummi ziehen. Für den, der geht, und für den, der nachkommt.

Es gibt nach dem 9. Juni zahlreiche Neue im Rathaussessel. Nach dem Wahlmarathon haben sie (und das unterscheidet sie kein bisschen von den wiedergewählten Amtsinhabern) die schwerste Etappe noch vor sich. Leere Kassen, ätzende Bürokratie- und Genehmigungsprozesse, wenig Handlungsspielraum: Die Kommunen stehen in den nächsten fünf Jahren weiter unter Megastress.

Deshalb ein Sommer-Tipp an alle schon vereidigten Bürgermeister und solche in spe: Beine hoch, Achtsamkeitsratgeber in die Hand und Mineralwasser für einen kühlen Kopf auf den Tisch. Und vergessen Sie das Ausdauertraining nicht!

Ein fröhliches Wochenende