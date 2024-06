„Die Bibel muss an die frische Luft“ – so heißt es am Samstag, 22. Juni, ab 18 Uhr, in der Kulturschmiede Vulpes in Kautzengasse 50. Unter diesem Titel heißen die katholische Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini Germersheim sowie die protestantische Kirchengemeinde Westheim/Lingenfeld willkommen zu einem biblischen Erzählfestival. Erzählt, szenisch dargestellt und interpretiert werden Geschichten aus dem „Buch der Bücher“. Über 2000 Jahre alt haben diese Erzählungen auch für heute Lebenskraft und Aktualität. Begegnung und Austausch untereinander kommen nicht zu kurz. Dazu werden leckeres Essen nach Rezepten aus den Ländern der Bibel und erfrischende Getränke aus der Pfalz serviert. Das Programm aus Bibelszenen und Auftritten von Erzählerinnen dauert etwa zwei Stunden und wird an diesem Abend zweimal gezeigt.

Der Abend in Lingenfeld ist Teil einer Veranstaltungsreihe des Bistums. Dazu wird an verschiedenen Orten der Pfalz eingeladen. Die Lingenfelder Veranstaltung wird von einem ökumenischen Team von haupt- und ehrenamtlich engagierten Frauen und Männern geschultert. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht notwendig.

Info

www.bistum-speyer.de/bibeltage/