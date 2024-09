Am Ende des Sommers liegen die Nerven wohl besonders blank. Die Polizei muss mehrmals wegen Nichtigkeiten eingreifen.

Sommer, Sonne, Sonnenschein – das Wetter hat der Region die vergangenen Wochen wirklich noch einen schönen Sommer beschert. Den späten Sommer haben manche im Urlaub genossen – andere wiederum zuhause. Und doch ist von Entspannung und Ruhe nichts zu spüren; zumindest, wenn man die Polizeieinsätze verfolgt.

Streitereien sind nämlich richtig ausgeartet – wegen Nichtigkeiten. So haben sich kürzlich zwei 34-jährige Mütter im Wörther Schwimmbad in die Haare bekommen, weil ihre Kinder Streit hatten. Erst wurde der jeweilige Gegner mit Worten bekämpft, dann folgten Taten. Ob mit fairen oder unfairen Mitteln gekämpft wurde, hat die Polizei nicht geschrieben. Am Testosteron können die Handgreiflichkeiten ja nicht liegen, denn Frauen haben hier ja einen um das Vielfache niedrigeren Hormonpegel als Männer.

Anders gelagert war das mit dem Testosteron bei den beiden Familien am Sondernheimer Baggersee. Klar, in Schwimmbädern oder an Baggerseen wird gerne gezeigt, was für ein toller Hecht man ist. Und es wird auch oft und gerne mit dem Ball gespielt, wird gekickt. So mancher Schuss geht auch mal daneben und trifft vielleicht Unbeteiligte. Das kann wehtun, ist aber bestimmt nicht mit Absicht geschehen. Ein „Entschuldigung, es tut mir leid“, sollte reichen. Vielleicht auch mal ein Eis oder ein Getränk ausgeben, wenn es wirklich schmerzhaft war. Und gerade so ein Schuss hat letztlich doch die Polizei auf den Plan gerufen, da auch hier ein Streitgespräch in Handgreiflichkeiten ausartete – wegen eines Fehlschusses. 12 Personen waren beteiligt, ein 15- und ein 29-Jähriger werden auf der einen Seite und ein 22- und 34-Jähriger auf der anderen Seite beschuldigt. Wer angefangen hat, das weiß von den Beteiligten so recht niemand mehr, heißt es bei der Polizei auf Nachfrage.

Leute, entspannt euch. Ja, es war warm, das nennt man Sommer. Zum Entspannen an den Baggersee gehen und dann wegen eines Fehlschusses verletzt nach Hause zu kommen oder wegen eines Streits unter Kindern – was läuft bei euch falsch? Alkohol scheint in beiden Fällen keine Rolle gespielt zu haben. Vielleicht haben wir verlernt, aufeinander zuzugehen, miteinander zu sprechen, höflich zu sein, Rücksicht zu nehmen, eine fünf mal gerade sein zu lassen – für viele Zeitgenossen scheint das alles in Vergessenheit geraten zu sein. Entspannt euch, genießt den Sommer, so lange er noch da ist.

Ein stressfreies Wochenende wünscht