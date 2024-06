Am Freitag, 5. Juli, lädt der Fachbereich 06 – Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft (FTSK) – zum Sommerfest auf den Uni-Campus in Germersheim ein. Los geht es um 17 Uhr. Vor der historischen Kulisse des Altbaus und umgeben vom malerischen Uni-Park wird den Gästen ein abwechslungsreiches Programm geboten: Dafür sorgen unter anderem die studentische Musikgemeinschaft des FTSK, DJ Stefan und eine internationale Bauchtanzgruppe. Darüber hinaus werden die Besucher wieder den beliebten Bücherflohmarkt vorfinden. Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile wird das Fest mit ein paar Willkommensworten einleiten. Auch die Fußballfans dürfen an diesem Abend nicht zu kurz kommen: Beide Spiele des EM-Viertelfinale werden auf einem großen Bildschirm übertragen.

Wie immer auf dem Unicampus in Germersheim wird es auch diesmal sehr international und vielsprachig zugehen, nicht nur auf der Bühne, sondern auch in privaten Gesprächen und im kulinarischen Angebot. Hier kommen Einheimische und Auswärtige, Studierende, Dozierende und Ehemalige aus der ganzen Welt zusammen. Mitarbeiter sowie Studierende des FTSK und Vereinsmitglieder kümmern sich um den Getränkeausschank und verleihen dem Fest somit einen persönlicheren Charakter. Mit dem Erlös des Festes werden kleine und große Projekte am Fachbereich unterstützt.

