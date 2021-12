Freckenfeld. Der frühere FCK-Profi Michael Sommer aus Kuhardt wird zur kommenden Saison neuer Trainer des TSV 08 Freckenfeld und der Sportfreunde Germania Winden. Der 53-Jährige tritt die Nachfolge von Heiko Herzenstiel und Marco Bauer an. Herzenstiel verlässt den Verein nach vier Jahren, Bauer war als Sportvorstand in die Suche nach seinem Nachfolger eingebunden.

Beide Vereine werden auch in der kommenden Saison die im Sommer eingegangene Spielgemeinschaft in der B-Klasse Ost fortsetzen. Sommer kommt vom FC Insheim aus der B-Klasse Mitte. Dort hat er frühzeitig erklärt, dass er nach vier Jahren zum Saisonende aufhört.

Sommer wurde in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet. Sein erstes von 24 Pflichtspielen für die Roten Teufel bestritt er am 9. April 1988, sein erstes Bundesligator erzielte er am 5. Mai 1989 beim 3:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum. Weitere Stationen waren Energie Cottbus, der VfR Mannheim und der SV Sandhausen.

Danach war er Spielertrainer beim SV Viktoria Herxheim in der Verbandsliga und beim SV Olympia Rheinzabern, mit dem er 2010 in die A-Klasse aufstieg. Das Gleiche gelang ihm 2015 auf der Kommandobrücke des FV Neuburg. Er hatte mehrere Anfragen, warum hat er sich für den Viehstrich-Club entschieden ? Er sagt: „Der Verein hat eine tolle Infrastruktur und die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch. Zudem habe ich mit mehreren Spielern bei meinen vorherigen Stationen schon zusammengearbeitet.“ Bei seinem neuen Verein haben alle Spieler für die kommende Saison zugesagt. Andre Hüner bleibt Spielertrainer der zweiten Mannschaft, die aktuell die Tabelle der D-Klasse Ost anführt.