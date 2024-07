Eine Woche lang, von Montag bis Sonntag, 29. Juli bis 4. August, jeweils um 21 Uhr wird er wieder stattfinden: der Sommer-Abend-Segen am Schiffsanleger am Rhein. Seit 2019 gibt es das Angebot einer rund 20-minütigen Besinnung, in deren Mittelpunkt Licht und Segen stehen. Dazu kommt die Musik, deren Bandbreite sich von Irish-Folk über Saxophon Solo bis E-Piano und Gitarre erstreckt. Die besondere Atmosphäre am Übergang zur Dunkelheit zieht regelmäßig viele Besucher weit über Germersheim hinaus an. Pfarrerin Christine Klein-Müller von der protestantischen Kirchengemeinde Germersheim und ein Team von Ehrenamtlichen freuen sich auf eine segensreiche Woche am Rhein und laden dazu ein, den Alltag beim Abendsegen am Rhein ausklingen zu lassen. Bei Regen und Sturm fällt die Veranstaltung aus.