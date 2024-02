Auch in diesem Jahr engagiert sich der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB), Zweigverein Bellheim, gemeinsam mit den örtlichen Bäckereien Hoffelder und Walter, in der Fastenzeit an der „Solibrot-Aktion“, die der KDFB-Bundesverband und das Hilfswerk Misereor gemeinsam durchführen. Bis zum Karsamstag werden die Kunden gebeten, beim Kauf eines sogenannten Solibrotes oder eines Brotes aus dem Sortiment beziehungsweise Brötchen oder Kaffeestückchens, zusätzlich zum Normalpreis, einen Spendenanteil in die dort aufgestellte Sammelbox zu werfen. Mit dem Erlös soll ein persönlicher Beitrag für die Bekämpfung von weltweitem Hunger geleistet werden.