Die Germersheimer Soldaten spenden schon länger an soziale Einrichtungen wie das Soldatenhilfswerk und das Bundeswehrsozialwerk. Dieses Jahr gingen die „Pfandspenden“ der Stammsoldaten des Luftwaffenausbildungsbataillons und der Rekruten an den Rülzheimer Streichelzoo. „500 Euro“ stand auf dem Scheck, den die in Kompaniestärke angetretenen Soldaten nach dem Gelöbnis, das am 19. März in Germersheim stattfand, im Streichelzoo, wo sie eine Stunde verbrachten, überreichten. Der Streichelzoo in Rülzheim wird seit seiner Gründung 1982 von Ehrenamtlichen betrieben. Bei freiem Eintritt wollen sie den Besuchern, insbesondere Kindern, die Lebensweise der Tiere näher bringen, informierte das Luftwaffenausbildungsbataillon.