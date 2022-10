15 Kilometer waren 45 Pilgerinnen und Pilger bei der zwölften Soldatenfußwallfahrt im Luftwaffenausbildungsbataillon vergangene Woche unterwegs.

Ihr Weg führte wie in den Jahren vor einer pandemiebedingten Pause über verschiedene Stationen durch den Bellheimer Wald nach Herxheim. Hing zu Beginn der Wallfahrt noch dichter Nebel über der Marschstecke, so machte dieser im Laufe des Vormittages mehr und mehr der Sonne Platz. An mehreren Verpflegungspunkten entlang der Strecke wurden die Tagespilger von einem Kompaniefeldwebel mit Getränken und Obst versorgt

Neben dem Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Christoph Kück, nahmen auch der Leiter des Sanitätsversorgungzentrums Germersheim, Oberfeldarzt Christian Safar, der ehemalige Pastoralreferent Thomas Stephan und der ehemalige Pfarrhelfer, Stabsfeldwebel Ralf Pieper, an der an der diesjährigen Wallfahrt teil. Für das Kinder- und Jugenddorf in Silz, der karitativen Einrichtung, der die Erlöse der diesjährigen Sammelaktion am Standort zukommen werden, reihten sich der Leiter, Herr Michael Eberhart, sowie die pädagogische Leiterin, Frau Rebecca Bermel, in die Reihen der Marschierenden ein.

Bevor die Wallfahrt mit einer Andacht ihr Ende fand, konnte Oberstleutnant Kück einen Spendenscheck in Höhe von 1600 Euro an den Leiter des Kinder- und Jungenddorfes Silz übergeben.