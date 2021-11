In vielen Gemeinden im Landkreis erinnerten sich Menschen am Sonntag Opfern von Kriegen und bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr gefallenen Soldaten. In Germersheim nahmen Soldatinnen und Soldaten des Luftwaffenausbildungsbataillon an der Gedenkveranstaltung der Stadt Germersheim zum Volkstrauertag teil und stellten eine Abordnung am Ehremal. Einen Ehrenzug gab es diesmal wegen Corona nicht, teilt die Bundeswehr mit. „Wenn wir vor den Gräber stehen, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Nationalitäten und Uniformen – sie allen wurden zu Opfer des Krieges, was aber nicht bedeutet, dass wir die besondere Verantwortung und Schuld vergessen dürfen, die gerade Deutschland auf sich geladen hat“, so Bürgermeister Marcus Schaile in seiner Ansprache. Mit einer Schweigeminute beendete Bürgermeister Schaile seine ergreifende Rede. Dekan Michael Diener sprach ein Gebet, die Stadtkapelle umrahmte die Gedenkfeier musikalisch. Hauptmann Stefan Thiel legte auch am Ehrenmal in der Südpfalz-Kaserne einen Kranz nieder.