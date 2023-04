Offiziell in Dienst gestellt wurde am Freitag der Solarpark Winden. Er liegt zwischen der Bahnlinie und der B427. Die Firma Anumar aus Ingolstadt, vertreten durch Gebietsleiter Maximilian Herm, hatte den Park im vergangenen Jahr in zwei Monaten errichtet. Das Genehmigungsverfahren und die Planung zuvor dauerten aber insgesamt vier Jahre. Nun ist der Solarpark auch ans Netz gegangen, nachdem auch die Übergabestation für das Netz der Pfalzwerke fertiggestellt werden konnte. Mit dem erzeugten Strom können etwa 420 Haushalte versorgt werden. Ortsbürgermeister Peter Beutel nutzte die Einweihung, zu der einige interessierte Bürger und mehrere Kommunalpolitiker gekommen waren, um auf die zukünftigen Erweiterungspläne bis hin zur Bundesstraße 427 zwischen Minfeld und Winden im Osten und der Bahnlinie im Westen und Süden hinzuweisen. Man werde hier auch eng mit den Vertretern der Landwirtschaft kooperieren, versprach der Ortsbürgermeister. Er hoffe aber, dass es diesmal nicht mehr so lange dauern werde. Unterstützung bot auch Bürgermeister Volker Poß von der Verbandsgemeinde Kandel an, denn der Ausbau regenerativer Energieanlagen sei eine vordringliche Aufgabe.