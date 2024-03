Mit gleich mehreren Veranstaltungen feiern die Lingenfelder Dorfmusikanten in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen: Den Auftakt macht eine Soirée mit Sektempfang am Samstag, 2. März, 19 Uhr, im Foyer der Goldberghalle: Bei diesem „Abend der Erinnerungen und Würdigungen unserer Historie“, den das Aktiven- und das Jugendorchester musikalisch gestalten, wollen die Jubilare mit den Gästen „auf 40 Jahre erfolgreiche Vereinsgeschichte anstoßen“. Zudem sollen Personen, die sich um den Verein verdient gemacht haben, „in angemessenem Rahmen geehrt werden“. Der Eintritt ist frei. Es gibt Snacks und Getränke. Mit einem Jubiläumsfest, bei dem befreundete Kapellen, Bands sowie ein DJ für Stimmung sorgen sollen, wird der Veranstaltungsreigen am Samstag, 1. Juni, ab 16 Uhr, auf dem Gelände des Fanfarenzugs fortgesetzt. Von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, bereichern die Dorfmusikanten wieder das Straßenfest. Und am Samstag, 9. November, steht ein vorweihnachtliches Konzert in der katholischen Kirche auf dem Programm.