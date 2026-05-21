Ein 41 Jahre alter Mann aus Oberhausen-Rheinhausen steht unter Verdacht, seine 61-jährige Mutter und anschließend sich selbst mit einem Messer getötet zu haben.

Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Entsprechende Hinweise haben den Angaben zufolge die Obduktionen der beiden Leichname ergeben. Demnach seien jeweils Stich- und Schnittverletzungen die Todesursache gewesen.

Eine Zeugin hatte die beiden Toten am Dienstagvormittag in einer Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) entdeckt. Nach dem Leichenfund hatte die Polizei von Hinweisen auf einen gewaltsamen Tod von Mutter und Sohn gesprochen, eine Beteiligung Dritter aber weitgehend ausgeschlossen. Die Hintergründe der Tat seien derzeit noch offen, so die Behörden weiter. Die entsprechenden Ermittlungen dauern an.