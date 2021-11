Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn kam es am Samstagabend in Germersheim. Aus eigenen Stücken meldete sich ein 22-jähriger Mann auf der Polizei-Dienststelle und gab an, dass er seinen Vater geschlagen habe. Bei Eintreffen der Beamten fanden sie Vater, Mutter und Sohn vor. Bei dem Vater entdeckten sie leichte Verletzungen im Gesicht. Offensichtlich kam es zuvor zu einem familiären Streit, teilt die Polizei mit. Angaben zum Ablauf wollten jedoch weder der Geschädigte, die Mutter noch der gemeinsame Sohn machen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Schlussendlich vertrugen sich Vater und Sohn wieder, so dass der Familienfrieden wiederhergestellt war.