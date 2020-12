Die Polizei wird oft verständigt, weil Gegenstände auf der Fahrbahn liegen. Am Sonntag wurde auf Höhe Lingenfeld sogar ein ganzes Sofa auf der Bundesstraße gemeldet. Germersheimer Polizisten fanden dort allerdings nur noch Sofateile, die sie von der Fahrbahn räumten. Es stellte sich heraus, dass zuvor zwei Autofahrer über die Teile gefahren sind, ihre Autos wurden dabei beschädigt. Bei einer Fahndung stießen die Beamten am Bahnhof in Germersheim auf den Sofabesitzer. Er hatte das Möbelstück auf einem Anhänger transportiert. Weil es nicht ausreichend gesichert war, rutschte es herunter. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich neben dem kaputten Sofa auf insgesamt 2000 Euro.