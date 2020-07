Das Projekt „Schulgarten und mehr“ an der Integrierten Gesamtschule (IGS) geht in die nächste Runde: Neben einem Gartenhaus soll auf dem Tartanplatz ein Soccer-Feld entstehen, außerdem eine Beachvolleyballanlage neben dem Garten und ein Bereich für Kleinspielgeräte. Ferner soll ein Grillbereich für die Stufentreffen der MSS angelegt werden. Auch die Beete im Schulgarten sollen neu angelegt werden. „Die Schülerschaft soll sich während der Schulzeit und danach wohlfühlen“, sagt Schulleiter Jürgen von Randow. Die Schulsozialarbeit habe mit den Schülern einen Ort gefunden, „an dem sie ihre sinnvolle und wichtige pädagogische Arbeit ausüben und erweitern kann.“ Das Gartenhaus sei Teil des projektorientierten Unterrichts. Durch eine Spende der Sparkasse Germersheim-Kandel in Höhe von 250 Euro konnte das Projekt umgesetzt werden. „Wir als Partner der Schulen sind interessiert, derartige Projekte, die den Kindern neue Lernwelten zu eröffnen“, so Walter Hoffmann von der Sparkasse. rud