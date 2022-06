Jetzt hat das Preisgericht entschieden: Die neue Mehrzweckhalle in Freckenfeld soll nach einem Entwurf des Büros „baurmann.dürr Architekten“ aus Karlsruhe gebaut werden.

Das Karlsruher Büro „baurmann.dürr Architekten“ hat den Siegerentwurf in einem Architektenwettbewerb vorgelegt, an dem sich zunächst immerhin 39 Büros beteiligen wollten.

Das Planungsbüro Hille + Tesch aus Ingelheim, das den Wettbewerb betreute, wertete die ersten Vorschläge aus, so dass am Schluss nur noch 15 Planungsbüros am Wettbewerbsverfahren teilnahmen. Diese Büros haben einen Beitrag eingereicht, Modelle angefertigt und Plankonzepte vorgelegt.

Jetzt tagte das Preisgericht, bestehend aus sieben Fach- und Sachpreisrichtern unter dem Vorsitz von Professor Joachim Raab aus Frankfurt. Mehrere Wertungsrundgänge waren erforderlich, erst nach 10 Stunden stand der Siegerentwurf von „baurmann.dürr Architekten“ fest.

Info

Alle Arbeiten werden in der Zeit von Montag, 13. Juni bis Freitag, 17. Juni in der Zeit von 17 bis 19 Uhr in der Gräfenberghalle ausgestellt.

Zum Abschluss der Ausstellung wird der Siegerentwurf auch offiziell präsentiert. Dies ist vorgesehen für Dienstag, 21. Juni, 19 Uhr in der Gräfenberghalle. Die Bevölkerung ist eingeladen.