Ohne Ausweis-Check kein Energy Drink: Wie der Betreiber des Snackautomaten bei den Wörther Schulen auf Kritik reagiert.

Für die Energy Drinks im Snackautomaten bei den Wörther Schulen wird es eine Altersgrenze geben. Der Betreiber des Automaten reagiert damit auf Kritik der Schulen an der Produktpalette. Künftig werden die Energy Drinks nur an Jugendliche ab 14 Jahren ausgegeben, sagt Tristan Adam im RHEINPFALZ-Gespräch. Er habe die entsprechende Technik bereits eingebaut, nur ein Datenkabel fehle noch. „Sobald das kommt, wird das in Betrieb genommen.“ Wer einen Energy Drink kaufen möchte, muss dann seinen Ausweis oder Reisepass durch das Gerät ziehen. 800 Euro hat Adam dafür investiert.

Er hatte seinen Snackautomaten mit Süßigkeiten und Getränken Mitte Februar auf einem Privatgrundstück neben der Carl-Benz-Gesamtschule aufgestellt. Lehrer der IGS, des Europa-Gymnasiums und der Grundschule übten daraufhin scharfe Kritik an dem Angebot in unmittelbarer Schulnähe, das sie als zu zuckerhaltig und ungesund empfanden. Vor allem die koffeinhaltigen Energy Drinks sind den Schulen ein Dorn im Auge. Tristan Adam signalisierte, das Angebot zu überdenken.

Für Vorschläge offen

Zwischenzeitlich hatten der Automaten-Betreiber und der IGS-Schulleiter deswegen Kontakt. Der IGS-Leiter bat darum, die Produktpalette abzuändern. Er habe die Alterskontrolle eingebaut und einige Produkte ausgetauscht, berichtet Adam. Jetzt werden auch Nüsse, Käsesticks, Studentenfutter und Brezeln angeboten. „Wir sind weiterhin für Vorschläge offen“, so der Betreiber. Derzeit laufe die Probephase. Das gilt auch für die 19 Sorten Energy Drinks. Die ein oder andere Sorte könnte, sofern es keine Nachfrage gibt, noch aus der Auslage verschwinden, sagt er. Abbauen wolle er den Automaten nicht. Es gebe nicht nur „Schlechtredner“, sondern auch positive Rückmeldungen.

Die Alterskontrolle ist aus Sicht des Europa-Gymnasiums eine wichtige Verbesserung. „Insgesamt entspricht das Angebot natürlich trotzdem nicht dem, das wir uns als Schule in der direkten Umgebung wünschen würden“, so der Schulleiter Holger Hauptmann. Auch der Schulelternbeirates sehe den Standort und Inhalt kritisch.

Der Snackautomat in Schulnähe ist übrigens kein Einzelfall im Kreis Germersheim: Gegenüber der Realschule und des Goethe-Gymnasiums Germersheim haben andere Betreiber ebenfalls Snackautomaten mit ähnlichem Angebot errichtet.