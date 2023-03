Auf A6 bei Wiesloch ist in der Nacht ein Smart in Flammen aufgegangen. Die beiden Insassen konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Um kurz vor Mitternacht geriet der Smart auf der Fahrt bei Wiesloch in Richtung Heilbronn plötzlich in Brand. Die beiden Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, ehe das Auto komplett ausbrannte. Verletzt wurde niemand.