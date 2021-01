Aufgrund der aktuellen Lage sagt der Ski- und Snowboard-Club (SSCR) seine kompletten Ausfahrten für den Winter 2021 ab. Diese Entscheidung betrifft alle Tagesfahrten: die Ausfahrt nach Jerzens, die neu ins Programm aufgenommene „Brettlfahrt“ nach Ehrwald zum Saisonabschluss und das schon lange ausgebuchte „Snowcamp“ für Kinder und Jugendliche. Somit fiel das gesamte SSCR-Winterprogramm mit Schlachtfest, Weihnachtsmarkt und Saison-Opening in Serfaus der Corona-Pandemie zum Opfer. „Die Absage fällt uns nicht leicht“, so der Verein in seiner Pressemitteilung. „Aber unter den derzeitigen Umständen wären die geplanten Ausfahrten nicht mit gutem Gewissen umsetzbar.“ Man bedauere diesen Schritt sehr, sei sich aber sicher, „richtig und auch im Interesse unserer Mitglieder zu handeln“. Die Planungen für den Winter 2021/2022 seien bereits in vollen Zügen.