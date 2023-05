Michael Hoffmann bleibt für weitere drei Jahre Vorsitzender des Ski- und Snowboard-Clubs. Bei der Generalversammlung in der Rheinschänke (Leimersheim) wurde er einstimmig im Amt bestätigt.

Die Corona-Pandemie habe zu einer „unzufriedenstellenden Gefühlslage“ geführt, so Hoffmann, viele Mitglieder hätten sich das Vereinsleben „abgewöhnt“. Umso erfreulicher sei die Saison 2022/2023 verlaufen. Es sei allgemein aber sehr schwierig, in der heutigen Zeit Wintersport anbieten zu wollen, auch das Anmeldeverhalten habe sich stark geändert. Die Tagesfahrten seien deutlich schwächer gebucht gewesen, die Mehrtagesfahrten hätten dagegen einen guten Zuspruch erfahren. Aktuell hat der Verein 321 Mitglieder. In der nächsten Saison soll die Brettl-Fahrt auf vier Tage verlängert werden.

Neuwahlen



Vorsitzender: Michael Hoffmann; 2. Vorsitzender und Mitgliederverwaltung: Max Humbert; Kassenwart: Timo Zinkgraf; Schriftführerin: Johanna Wetzel; Jugendwartin: Carla Weigel; Skischulleiterin und Organisationsleitung: Jeannette Becht; E-Mail-Organisation: Marcel Kupper; Pressewart: Jannis Burk; Webmaster: Jonas Burk; Gerätewart: Moritz Weigel; Beisitzer: Maria Martin, Anna Löwer; Pamela Busch; Uli Weigel, Fine Weigel. Kassenprüfer: Martin Baumgartner und Claus Kupper.

Ehrungen



50 Jahre: Gerhard Kuhn; Silvia und Bernhard Zöller; 45 Jahre: Rita Hoffmann, Bruno Greichgauer und Marion Dreyer; 40 Jahre: Michael Hoffmann, Heidi Becht, Heike Humbert, Klaus und Ute Pahle, Regina Wetzel, Martina Bohn, Leni Werling-Schulz, Yvonne Werling, Christina Zöller, Wolfgang Gehrlein, Andreas Martin, Doris Roth, Alfred und Melanie Schmitt, Ines Liebel, Berend Westermeier.